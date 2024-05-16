Bakan Bolat, Gürcistan Ekonomi Bakanı Davitashvili ile görüştü

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bolat, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ticaret, gümrük ve yatırımlara dair muhtelif konular hakkında istişarelerde bulunduk. Gürcistan’ın bir numaralı ticaret ortağı olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek, ikili ticaretimizi geliştirecek iş birliği fırsatlarına açık olduğumuzu yineledik. Geleceğe yönelik iş birliğimize katkı sağlayacak başkaca konuları masaya yatırdığımız toplantının, önemli komşularımızdan olan Gürcistan ile ilişkilerimizi çok daha ileri taşıyacağını düşünüyoruz ve bunun için elimizden geleni sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz."