×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Bolat, Gürcistan Ekonomi Bakanı Davitashvili ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Bolat#Gürcistan#Levan Davitashvili
Bakan Bolat, Gürcistan Ekonomi Bakanı Davitashvili ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 21:55

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bolat, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ticaret, gümrük ve yatırımlara dair muhtelif konular hakkında istişarelerde bulunduk. Gürcistan’ın bir numaralı ticaret ortağı olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek, ikili ticaretimizi geliştirecek iş birliği fırsatlarına açık olduğumuzu yineledik. Geleceğe yönelik iş birliğimize katkı sağlayacak başkaca konuları masaya yatırdığımız toplantının, önemli komşularımızdan olan Gürcistan ile ilişkilerimizi çok daha ileri taşıyacağını düşünüyoruz ve bunun için elimizden geleni sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Bolat#Gürcistan#Levan Davitashvili

BAKMADAN GEÇME!