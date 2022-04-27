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Bakan Bilgin, Bayburt’ta gençlerle buluştu

#Bayburt#Vedat Bilgin#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Bakan Bilgin, Bayburt’ta gençlerle buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bayburt’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Bayburt Lisesi mezunu olduğunu hatırlatan Bakan Bilgin, Türkiye’nin yakın siyasi tarihi, darbe ve vesayet dönemlerinden örnekler verdi. Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Bakan Bilgin, kitap okuma ve araştırma yapmaları önerilerinde bulundu.

Bayburt Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Bilgin burada halk oyunları ekibinin gösterisiyle karşılandı. Halk oyunları ekibine teşekkür eden Bakan Bilgin, kendini bekleyen kalabalığa seslendi. Bayburt’ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bakan Bilgin, "Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Cumhurbaşkanımızın size müjdeleri var. Bayburt-Gümüşhane Havaalanının en geç önümüzdeki martta biteceğinin sözünü aldık, çalışmalar başlıyor. İnşallah açılışta da beraber olacağız. Kentin içme suyu projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Kentimizin bütün sorunlarının yakın takipçisiyiz. Üzerime düşeni her zaman yapacağım" dedi. Bakan Bilgin valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

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#Bayburt#Vedat Bilgin#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı

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