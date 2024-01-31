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Bakan Bayraktar, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

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#Alparslan Bayraktar#Nicolas Maduro#Venezuela
Bakan Bayraktar, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 21:19

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karakas ziyareti kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karakas ziyaretimizde Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro ile de görüşme fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde gerçekleştirilen karşılıklı resmi ziyaretler neticesinde iki ülke ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Hedefimiz sağlam temeller üzerinde yükselen ilişkilerimizi enerji ve madencilik alanındaki iş birliklerimizle daha da büyütmek olacaktır" dedi.

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#Alparslan Bayraktar#Nicolas Maduro#Venezuela

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