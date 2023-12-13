Son dakika haberi! Bakan Bayraktar: Enerji gelirleri gençler için kullanılacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi üzerine TBMM'de yaptığı konuşmadan öne çıkan satır başları şöyle:

KARADENİZ GAZINDAN VATANDAŞLARA 87 MİLYAR TL DESTEK

Karadeniz'deki Sakarya Gaz sahasından üretilen doğal gaz ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 2023 Nisan ayı faturalarının tümünün ücretsiz karşılandı. Mayıs 2024'e kadar 25 metreküpü bedelsiz olarak verilecek gaz ile vatandaşlara toplam 87 milyar TL'lik gaz bedelsiz sunulmuş olacak.

PETROL-DOĞALGAZDAN SAĞLANACAKLAR GELİRLER AİLR VE GENÇİLİK FONUNDA KULLANILACAK

2019'dan bugüne kadar toplam 18,2 milyar lira tutarında elektrik tüketim desteği verdik. Diğer taraftan, bu yılda halen devam eden ısınma amaçlı kömür desteği kapsamında geçtiğimiz yıl 1,9 milyon aileye 1,7 milyon ton kömür desteği sağladık. Kömür desteği alan hanelerden isteyenlerin bunu doğal gaz olarak da kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemeyle vatandaşlarımıza 2022 yılından itibaren 634 milyon lira tutarında doğal gaz tüketim desteği sunduk. Ayrıca, yıllık hane başı doğal gaz tüketim destek tutarını ise Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 1.500 ila 3.500 liraya yükselttik. Dolayısıyla vatandaşlarımıza 2023 yılındaki elektrik ve doğal gaz tüketim destek rakamımız toplamda 282 milyar lirayı bulmuş yani bu bedel vatandaşlarımız adına devletimiz tarafından karşılandı. Hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu düzenlemesi ile petrol, doğal gaz ve madenlerden sağlanacak gelirler, gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerinde ve toplumun temel direği olan aile kurumunun güçlenmesinde kullanacak.

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"KENDİ NÜKLEER SANTRALLERİMİZİ KURACAK BİR YAPIYA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Nükleer enerji mutlak surette enerji portföyümüzü ekleyerek 2035 yılına kadar 7200 MW'lık nükleer enerji santrali devreye alacağız. Ayrıca küçük modelleri reaktörlerin ülkemizde üretimi ve yerleşmesi için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizin nükleer alanda gerek insan kaynağı gerekse nükleer santrallerin ekipman tedariğini de bir üst lige çıkarmayı ve bu alanda yetiştirilen insan kaynağımız güçlü üretim ve inşaat alt yapımız da kendi santrallerimizi kuracak bir yapıya ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde birincil enerji talebinde elektriğin aydın artacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda elektrik depolama yönelik batarya ve diğer depolama teknolojileriyle hidrojene yönelik çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. Diğer taraftan özellikle yeşil hidrojen üretiminde ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelin kilit bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Bu gelişmelerin aynı zamanda yerli endüstrinin gelişimine ivme kazandıracak istihdamı artıracak ülkemizin rekabet gücünü de artıracaktır.

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Orta Doğu başta olmak üzere Afrika, Kafkasya ve diğer coğrafyalarda Milli şirketlerimiz TPAO ve BOTAŞ ile petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız.

Şehit Astsubayımız Esma Çevik ve şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ın adını verdiğimiz iki sahada şu an itibariyle günlük yaklaşık 30 bin varil ham petrol üretim seviyesine ulaştık. Üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak üzere çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz.

Türkiye olarak biz enerjiyi çatışmak için değil, barış için değerlendirmek istiyoruz. Uluslararası iş birliklerine de yine bu çerçeveden bakıyoruz. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında 760 milyon insanın elektriğe erişimi yok. Sayın cumhurbaşkanımızın 2015 G20 dönem başkanlığı döneminde başlattığı Sahra altı Afrika'da elektriğe erişim programını yeni dönemde tekrar dünya gündemine getireceğiz. Bu vesileyle 7 Ekim’den beri elektriği ve suyu kesilmiş Gazze'de İsrail’in gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları bir kez daha lanetliyoruz. Filistin’in yanında olduğumuzu ve inşallah bir gün tekrar ayağa kaldırılmasında da yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum.

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YAZ SAATİ UYGULAMASI

Bakan Bayraktar, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanacağını da söyledi.