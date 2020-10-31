Bakan Albayrak'tan Bakan Soylu'ya 'geçmiş olsun' mesajı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

"Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sn. Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik."