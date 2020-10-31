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Haber Giriş: 31.10.2020 - 20:06 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Bakan Soylu'ya 'geçmiş olsun' mesajı

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Bakan Albayrak'tan Bakan Soylu'ya 'geçmiş olsun' mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini duyurdu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

"Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sn. Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun koronavirüs testi pozitif çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
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