Bakan Albayrak'tan Bakan Soylu'ya 'geçmiş olsun' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini duyurdu.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:
"Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sn. Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik."
Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sn. Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 31, 2020
Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik.
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