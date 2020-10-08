Bakan Albayrak paylaştı! Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından koronavirüs testi pozitif çıkan Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. Mehmet Cahit Turhan’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. @Mcahidturhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 8, 2020
Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.
Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin.
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