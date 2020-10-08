Bakan Albayrak paylaştı! Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Bakan Albayrak paylaşımında, "Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. Mehmet Cahit Turhan’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin" dedi.







Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. @Mcahidturhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim.

Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.

Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 8, 2020