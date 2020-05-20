Bakan Albayrak, geleceÄŸin yazÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±na seslendi

BakanÂ Berat Albayrak, Twitter hesabÄ±ndan Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 1 Milyon Ä°stihdam sayfasÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoyu alÄ±ntÄ±layarak, "GenÃ§ler, mutluluÄŸunuzu gÃ¶rmek harika.Â GeleceÄŸin yazÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± olarak bu topraklarÄ±n kodlarÄ±nÄ± siz yazacaksÄ±nÄ±z. Parlak zekalarÄ±nÄ±zla bir Ã¼lkenin geleceÄŸini aydÄ±nlatÄ±yorsunuz" ifadelerini kullandÄ±.

'#1milyonyazÄ±lÄ±mcÄ±' etiketiyle paylaÅŸÄ±lan videoda,Â yazÄ±lÄ±m eÄŸitiminden yararlanan genÃ§lerin sÃ¶zlerine yer verildi. Videonun son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise Bakan Berat Albayrak'Ä±n, "Buradan tÃ¼m genÃ§lerimize Ã§aÄŸrÄ±da bulunuyorum. Ä°ster lisede olsun, ister Ã¼niversitede gelin bu eÄŸitimleri alÄ±n. Åžimdiden kariyer basamaklarÄ±nda size Ã§ok bÃ¼yÃ¼k avantaj saÄŸlayacak bu fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendirin" sÃ¶zleri yer aldÄ±.Â