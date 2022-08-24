Bakan Akar’dan operasyon mesajı: Yeri ve zamanı gelince

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Suriye rejimiyle görüşmelerin başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin soru üzerine Akar, şunları söyledi: “Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak, Türkiye’nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ne müdahale gerekiyorsa, terör örgütlerinin arkasında önünde kim olursa olsun, yeri ve zamanı gelince yapılır. Bizim için önemli olan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti’nin hedefi sadece teröristlerdir.

(Suriye’nin kuzeyine olası bir operasyon) Operasyon zaten oluyor, zaten olacak. Her şeyin bir yeri, bir zamanı var. Taktiği var, tekniği var, mühendisliği var, matematiği var.

F-16 GÖRÜŞMELERİ OLUMLU

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ABD’den F-16 teminine ilişkin dördüncü toplantı 15 Ağustos’ta Amerika’da yapıldı. Bizim askeri heyetimiz Amerika’ya gitti. Uçakların tedarik edileceğinden hareketle çalışmalar yapılıyor. Teknik konular görüşülüyor. Olumlu bir şekilde görüşmeler devam ediyor. Herkesin gördüğü gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uluslararası ortamda bir özne haline geldi. Etki ve ilgi alanı genişledi. Etki alanı Avrupa, Afrika, Asya ve Ortadoğu, ilgi alanı bütün dünya oldu. Buna paralel TSK’nın görev sorumlulukları arttı. Bu nedenle çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı, tedariklerimizi yaparken, olaya bu manada bakıyoruz.”

ABD’Lİ MEVKİDAŞI AUSTİN İLE GÖRÜŞTÜ

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 23 Ağustos 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Bakan Akar ve Bakan Austin; Ukrayna’daki gelişmeler, terörle mücadele, F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu” denildi.