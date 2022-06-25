Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Akar Kayseri'de temaslarda bulundu

#Hulusi Akar#Kayseri#MHP
Bakan Akar Kayseride temaslarda bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti. Bakan Akar, sonrasında ise MHP İl Başkanlığı'na da bir ziyaret gerçekleştirerek MHP İl yöneticileri ile bir süre sohbet ettikten sonra MHP Kayseri İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere geldiği Kayseri’de, Vali Gökmen Çiçek ile makamında bir araya geldi. Ziyarette ilk olarak şeref defterini imzalayan Bakan Akar, Vali Çiçek’e hayırlı olsun dileklerini ilettikten sonra, Kayseri’nin genel durumu hakkında bilgi aldı. Valilikteki görüşmenin ardından Bakan Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, yaptıkları çalışmalarla ilgili Bakan Akar'a bilgi verdi. Bakan Hulusi Akar ise Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, “Sayın Başkanım, kolaylıklar diliyoruz. Bu vesileyle Kayserili hemşehrilerimize selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

Bakan Akar Kayseride temaslarda bulundu

Haberin Devamı

Bakan Akar, sonrasında ise MHP İl Başkanlığı'na da bir ziyaret gerçekleştirdi. Akar, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP MYK Üyesi Ahmet Savaş Çolak, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve MHP il Yöneticileri tarafından karşılandı. Bakan Akar, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İl Başkanı Andan İncetoprak ve MHP İl yöneticileri ile bir süre sohbet ettikten sonra MHP Kayseri İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hulusi Akar#Kayseri#MHP

BAKMADAN GEÇME!

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz?

#Ana Kucağı
Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı
Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar

BAKMADAN GEÇME!

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz?

#Ana Kucağı
Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı
Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar