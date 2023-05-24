Bakan Akar'dan 'hudut güvenliği' açıklaması: Yasa dışı geçiş mümkün değil

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Akar, hudut güvenliğine ilişkin yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Hudut kartallarımız, son 5 senede 3 milyon 300 bin civarında kişiyi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engelledi. Bakan Akar: Hudut kartallarımız, son 5 senede 3 milyon 300 bin civarında kişiyi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engelledi. Yapılan değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor. Bu gerçek dışı beyanlara yönelik söyleyecek laf bulamıyoruz. İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin.