Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Akar'dan 'hudut güvenliği' açıklaması: Yasa dışı geçiş mümkün değil

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanlığı#MSB
Bakan Akardan hudut güvenliği açıklaması: Yasa dışı geçiş mümkün değil
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 15:36

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hudut güvenliği aleyhindeki söylemleri eleştirerek, yapılan bu tür değerlendirmelerin kendilerini gerçekten rahatsız ettiğini söyledi. Akar, "İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin" dedi.

Haberin Devamı

 Akar, hudut güvenliğine ilişkin yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Hudut kartallarımız, son 5 senede 3 milyon 300 bin civarında kişiyi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engelledi. Bakan Akar: Hudut kartallarımız, son 5 senede 3 milyon 300 bin civarında kişiyi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engelledi. Yapılan değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor. Bu gerçek dışı beyanlara yönelik söyleyecek laf bulamıyoruz. İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: Koltuk paylaşımı yapıyorlarCumhurbaşkanı Erdoğan: Koltuk paylaşımı yapıyorlarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanlığı#MSB

BAKMADAN GEÇME!

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu | 7 SORU 7 YANIT

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı? Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu? | 7 SORU 7 YANIT

#Bitkisel Süt
BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor?

#Evlilik
Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir! ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

#Sağlık