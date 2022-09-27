Bakan Akar'dan 'Deniz Kuvvetleri Günü' mesajı

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Bakan Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve 'Deniz Kuvvetleri Günü' nedeniyle mesaj yayımladı. Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin, denizcilik tarihinin en müstesna zaferlerinden olduğunu belirterek, "Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının birleşik Haçlı donanmasına karşı kazandığı bu zafer, Osmanlı donanmasının ulaştığı teknik ve taktik gücü en açık şekilde ortaya koymuş, aynı zamanda Akdeniz'de bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Başta Barbaros Hayrettin Paşa olmak üzere Çaka Bey, Oruç Reis, Piri Reis, Turgut Reis, Kılıç Ali Paşa, Mezamorta Hüseyin Paşa ve Gazi Hasan Paşa gibi Türk ve dünya denizcilik tarihinde özel bir yer edinmiş bahriyelilerimizin başarıları, kahraman leventlerimiz için her zaman ilham ve motivasyon kaynağıdır. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin faaliyetlerini sürdürdüğümüz bu dönemde, müşterek harekatın asli unsurlarından Deniz Kuvvetleri'miz de bir yılda 200 bin saat seyir yaparak büyük fedakarlık ve gayretle faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.

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