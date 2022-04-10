Bakan Akar’dan çarpıcı brifing: Mayınlar kasıtlı bırakılmış olabilir

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın parti toplantısında yaptığı sunum, savunma sanayisi ve Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler konusunda önemli bilgiler içerdi. Akar, son MKYK toplantısında özetle şunları söyledi:

KİM BIRAKTI?

“Karadeniz’deki mayınları kim bıraktı, bilmiyoruz. Rus yapımı ama hangi ülke bıraktı araştırılıyor. 400 civarında mayın olduğu haberleri çıkıyor. Bulgaristan ve Romanya makamlarıyla görüştük. Tarama çalışmaları yapıyor onlar da.

ŞÜPHEMİZ VAR

‘Belki NATO’ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz’e girmesi için bir plan dahilinde bırakılmış olabilir’ diyenler devar. Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montrö kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz’e savaş gemilerini sokmayacağız. Karadeniz’in savaşa çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu mayınlar halatından kopunca normalde kendini kilitliyor. Ama imha edilen mayınlarda böyle bir sistemin olmadığını gördük. Yani bilerek böyle bırakılmış olabilir mi? Araştırıyoruz.”

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'SAVUNMADA YERLİLEŞTİK'

Savunma sanayisinde büyük oranda yerlileşme sağladık. Kendi denizaltımızı yapar duruma geldik. Uçak gemisi yapıyoruz. İHA’LAR, Siha’lar var. Filipinler’e ATAK sattık. 4-5 sene önce kendi piyade tüfeğimizi yapamıyorduk. Şimdi ihracata başladık. Artık kendi helikopter motorumuzu tamamen yerli yapmak için çalışıyoruz. Güney Kore ile ilerlemeyi düşünüyoruz.