Bakan Akar'dan Atina'ya: Bu kötü komşu ha bire taciz ediyor

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbe işaretleri, Millî Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen törenle verildi. Törene Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve üst düzey komutanlar katıldı. Törende terfi eden 29 general/amiral, 31 subay ve 12 astsubay yeni rütbe işaretlerini aldı. Bakan Akar, tayin ve terfilerin askeri personel açısından önemli olduğunu belirterek, konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

MİLLETİMİZİN RUHUNDA ESARET YOK

“Türkiye 100 yıl önce işgal girişimine maruz kaldı. Bizim milletimizin ruhunda, DNA’sında esaret olmadığını herkesin bilmesi lazım. ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek her zaman olduğu gibi bu badireyi de çok şükür başarılı bir şekilde atlattık. Son dönemde dünyada çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Ekonomik kriz tüm dünyayı sarmış vaziyette, şu ya da bu şekilde herkes bu krizle mücadele ediyor. Bir taraftan tahıl gıda krizi var diğer taraftan, buna bağlı olarak güvenlik krizi var. Biz bu tahıl krizini çözmeseydik Afrika’da güvenlik sorunları çok daha büyük boyutlara ulaşacak, çok ciddi sorunlara sebebiyet verebilecekti.

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BU KADAR ALENİ ŞIMARIKLIK

Ege’de maalesef bu kötü komşu ha bire, çeşitli şekillerde taciz ediyor. Şunu açıklıkla bir daha belirtelim, deniz, kara ve hava kuvvetlerimiz herhangi bir taciz olduğunda asla taviz vermiyor, vermeyecek. Yunanistan, Lozan ve Paris antlaşmalarına aykırı şekilde Ege’deki adaları silahlandırıyor. 23 Ağustos’ta bir hadise oldu. Geçmişte hava sahamızı savunmak için uzun menzilli bölge hava savunma sistemleri için Amerikalılarla görüştük, Patriot hava savunma sistemini vermediler. Fransızlarla görüştük, SAMP-T’yi vermediler. Bunun üzerine gittik biz S-400 aldık. Yer yerinden oynadı, ‘nasıl alırsınız’ diye. Şimdi 23 Ağustos’ta bunun bir alt modeli S-300’ler, NATO görevi yapan Türk F-16’larını radar kilidine aldılar. Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık bu kadar pervasızlık kabul edilemez.

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Yalan ve inkâra başvurdu bu kötü komşu.”