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Gündem
AA
Haber Giriş: 07.07.2021 - 20:40 |  Son Güncelleme:

Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü

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Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Afganistan'daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen son durumu telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin görüşmesinde Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenli şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durum ele alındı.

Olumlu ve yapıcı geçen görüşmeye, yarın devam edilmesi kararlaştırıldı.

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