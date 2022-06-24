Bakan Akar'dan 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne ziyaret

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Milli Savunma Bakanı Akar, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kayseri'de, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.



Beraberindeki Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank, top zırhlı araç ve diğer ekipmanının bakım-onarım, modernizasyon faaliyetlerinde önemli rolü olan 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne geçen Bakan Akar, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Faaliyetlere ilişkin brifing alan Bakan Akar, talimatlar verdi.