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Bakan Akar'dan 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne ziyaret

#Ankara#Bakan Akar#MİLLİ Savunma Bakanlığı
Bakan Akardan 2nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne ziyaret

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Akar, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kayseri'de, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Beraberindeki Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank, top zırhlı araç ve diğer ekipmanının bakım-onarım, modernizasyon faaliyetlerinde önemli rolü olan 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne geçen Bakan Akar, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Faaliyetlere ilişkin brifing alan Bakan Akar, talimatlar verdi.

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#Ankara#Bakan Akar#MİLLİ Savunma Bakanlığı

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