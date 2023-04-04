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Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla Hatay'da görüştü

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#Hulusi Akar#Yunanistan#Hatay
Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla Hatayda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 15:51

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Hatay'da bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, davetlisi olarak, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin etkilediği Hatay'a gelen Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'u havalimanında karşıladı. Helikopterle kent üzerinde gerçekleştirdikleri incelemelerin ardından Akar ve Panagiotopoulos baş başa görüştü.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezinde deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmenin ardından Akar ve Panagiotopoulos'un ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

 

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#Hulusi Akar#Yunanistan#Hatay

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