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Bakan Akar, Yeni Zelandalı mevkidaşı ile görüştü

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#Hulusi Akar#Yeni Zelanda#Andrew Little
Bakan Akar, Yeni Zelandalı mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 15:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little ile bir araya geldi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little ile bugün Kayseri'de görüşme gerçekleştirdi. İkili savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından; iki ülke arasında Çanakkale Savaşları sonrası başlayan dostluğun güçlenerek devam etmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Deprem felaketinin ardından Yeni Zelanda tarafından sağlanan destek ve gösterilen dayanışmadan dolayı teşekkür edildi. İlişkilerin ileriki dönemde de artarak sürmesi temennisinde bulunuldu.

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#Hulusi Akar#Yeni Zelanda#Andrew Little

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