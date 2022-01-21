Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son 24 saatte Covid-19... Bakan Kocadan maske kullanımı uyarısıSon 24 saatte Covid-19... Bakan Koca'dan maske kullanımı uyarısı#Koronavirüs
Kar yağısı sonrası Süper Lig maçlarını bekleyen tehlike Dev maç öncesi...Kar yağısı sonrası Süper Lig maçlarını bekleyen tehlike! Dev maç öncesi...#Kar Yağışı
Koronavirüsü dakikalar içinde tespit edebilen yapay zeka geliştirildiKoronavirüsü dakikalar içinde tespit edebilen yapay zeka geliştirildi#Koronavirüs
Ve kar yağışı İstanbula giriş yaptı: Hava bir anda karardıVe kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı: Hava bir anda karardı#Meteoroloji
Ömür hemşirenin vasiyeti yerine getirildi: Acı veda... Katil tutuklandıÖmür hemşirenin vasiyeti yerine getirildi: Acı veda... Katil tutuklandı!#Kartal
Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasındaBakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında#Hulusi Akar
Rusya - Ukrayna gerilimi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabilirizRusya - Ukrayna gerilimi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabiliriz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kritik zirve sonrası dikkat çeken sözler... Gergin başladı, umutsuz bittiKritik zirve sonrası dikkat çeken sözler... Gergin başladı, umutsuz bitti!#ABD
Gedson Fernandes kararı Son söz Torrentin...Gedson Fernandes kararı! Son söz Torrent'in...#Transfer
Hong Kongdan gelen haber korkuttu, yeni salgın endişesiHong Kong'dan gelen haber korkuttu, yeni salgın endişesi!#Koronavirüs
İstanbulun göbeğinde turist çifte taksici dehşeti Para üstünü vermedi, kaçırdı, saçından sürüklediİstanbul'un göbeğinde turist çifte taksici dehşeti! Para üstünü vermedi, kaçırdı, saçından sürükledi#İstanbul
Şaşırtan sözler: Evde yemek yapmamŞaşırtan sözler: Evde yemek yapmam#Eren Kaşıkçı
Hurda topladığı motosikleti çalınan kadına Bakan Kurumdan hediyeHurda topladığı motosikleti çalınan kadına Bakan Kurum'dan hediye#Eskişehir
Adele gözyaşları içinde duyurdu: Çok üzgünüm ve çok utanıyorumAdele gözyaşları içinde duyurdu: Çok üzgünüm ve çok utanıyorum#Adele
‘Çok gürültü var duymuyorum... Sizde de gizli işitme kaybı olabilir‘Çok gürültü var duymuyorum...' Sizde de gizli işitme kaybı olabilir!#İşitme Kaybı
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

#Hulusi Akar#Sınır#İnceleme
Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi ile Namaz Dağı’na çıktı, Suriye ve Irak sınırının kesiştiği sıfır noktasındaki Altunbey 1. Hudut Takım Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23. Piyade Tümen Komutanlığı’ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Namaz Dağı’na çıktı.

Gözden Kaçmasın

Bakan Akar duyurdu: Karşı operasyonlar başladı 18 terörist etkisiz hale getirildiBakan Akar duyurdu: Karşı operasyonlar başladı! 18 terörist etkisiz hale getirildiHaberi Görüntüle



Cudi ve Gabar’ın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli yere sahip 1995 rakımlı bölgede jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik eden Akar, daha sonra Silopi’deki Altunbey 1. Hudut Takım Komutanlığına geçti.
Suriye ve Irak sınırının kesiştiği sınırın sıfır noktasındaki hudut karakolunda Takım Komutanına Türk bayrağını öperek teslim eden Akar, daha sonra nöbet kulesine çıktı.

Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında



Hudut tekmilinin ardından faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar, talimatlar verdi, Altunbey 1. Hudut Takım Komutanlığından, Irak ve Suriye arasında yer alan Semalka Köprüsü’nü de inceledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hulusi Akar#Sınır#İnceleme

BAKMADAN GEÇME!

Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

Galatasaray'da büyük pişmanlık! Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

#Galatasaray
‘Çok gürültü var duymuyorum... Sizde de gizli işitme kaybı olabilir

‘Çok gürültü var duymuyorum...' Sizde de gizli işitme kaybı olabilir!

#İşitme Kaybı
Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla Bu sorunun cevabı bulundu

Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla? Bu sorunun cevabı bulundu!

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

Galatasaray'da büyük pişmanlık! Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

#Galatasaray
‘Çok gürültü var duymuyorum... Sizde de gizli işitme kaybı olabilir

‘Çok gürültü var duymuyorum...' Sizde de gizli işitme kaybı olabilir!

#İşitme Kaybı
Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla Bu sorunun cevabı bulundu

Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla? Bu sorunun cevabı bulundu!

#COVID-19