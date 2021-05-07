DHA
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Bakan Akar, Türkiye - ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, video telekonferans yöntemiyle Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Akar, toplantıda, Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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