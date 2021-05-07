Bakan Akar, Türkiye - ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, video telekonferans yöntemiyle Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Akar, toplantıda, Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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