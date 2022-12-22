Bakan Akar: TOMTAŞ'ın hüzünlü hikayesi, başarı hikayesine dönüşecek

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak 1925'te Kayseri'de kurulan TOMTAŞ'ın adını yaşatmak üzere kurulacak 'TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'nin 'Ortak Girişim Sözleşmesi İmza Töreni’ne katıldı. Akar'a, 'Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı' için Kayseri'de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere eşlik etti. Bakan Akar, 1925'te kurulan ilk uçak fabrikası TOMTAŞ'ın 1928-1941 yılları arasında ürettiği uçaklarla dönemin en iyi havacılık fabrikalarından biri olduğunu belirtti. Fabrikanın faaliyetlerinin birtakım sebeplerden dolayı akamete uğradığını dile getiren Akar, "Havacılık tarihimizde acı bir hatıra olarak kaldı" diye konuştu.

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TOMTAŞ'ın adının yaşatılmasına yönelik hayata geçirilen girişimle büyük bir sinerji oluşturulduğunu belirten Akar, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes Teknopark'ın katkısıyla savunma ve havacılık sanayisinde yeni başarılara imza atacağız. İnanıyoruz ki TOMTAŞ'ın yarım kalan hüzünlü hikayesi sizlerin burada yapacağı çalışmalarla büyük bir başarı hikayesine dönüşecek. Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden, aynı zamanda savunma ve havacılık alanında köklü tecrübeye sahip Kayserimiz bu yapılanmaya da ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.

Girişimin hayırlı olması temennisinde bulunan Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan 15 Ocak'a kadar arazi tahsisini yapmasını istedi.

'ARTIK CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI'

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, desteği ve teşvikiyle savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'lere ulaştığının altını çizerek daha gidilmesi gereken önemli yolların olduğunu belirtti. Türkiye'nin savunma sanayii ile ilgili parasını verdiğini ürünleri alamadığı dönemlerin olduğunu belirten Akar, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.' Şu ana kadar yaptığımız, İHA/SİHA/TİHA diğer ürünler hepsi ortada. Bunlar süratle gelişiyor. Daha düne Mehmetçiğin kullandığı tüfeğin patenti yabancıya aitti. Tabancamız, makineli tüfeğimiz yoktu. Şu anda geldiğimiz noktada bütün hafif silahlarımızı, obüslerimizi, helikopterlerimizi, İHA/SİHA/TİHA, deniz topu yaptık. Harp silah araç ve gereçlerini tasarlayıp imal, inşa ve ihraç noktasına geldik. MİLGEM'leri ihraç ediyoruz. Büyük mesafeler kat ettik, daha gideceğimiz çok mesafe var. Artık cin şişeden çıktı. Tankı da uçağı da yapacağız ve ülkemizin, asil milletimizin savunması ve güvenliğini sağlayacağız."

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Konuşmaların ardından TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün tarafından ortak girişim sözleşmesi imzalandı.

Bakan Akar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Yılmaz-Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesine Turkuaz Seramik A.Ş. tarafından bağışlanan anjiografi cihazının teslim törenine de katıldı.