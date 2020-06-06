Bakan Akar talimat verdi, erlere ‘çök-kalk’ yaptıran askerlere inceleme

Bir grup askerin, daha az kıdemli askeri bazı hareketleri yapmaya zorlarken çekilen görüntü, ‘Askere eziyet’ başlığıyla Twitter’da paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği görüntü üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, inceleme talimatı verdi. Bunun üzerine görüntünün çekildiği tespit edilen birlik tarafından inceleme başlatıldı. İncelemede, görüntüdeki askerler tespit edilerek, haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.