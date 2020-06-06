MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Akar talimat verdi, erlere ‘çök-kalk’ yaptıran askerlere inceleme
GeriGündem Bakan Akar talimat verdi, erlere ‘çök-kalk’ yaptıran askerlere inceleme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bakan Akar talimat verdi, erlere ‘çök-kalk’ yaptıran askerlere inceleme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Akar talimat verdi, erlere ‘çök-kalk’ yaptıran askerlere inceleme
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada yayınlanan ve bazı askerlerin daha az kıdemli askeri, istedikleri hareketleri (çök-kalk) yapmaya zorladıkları görüntüyle ilgili inceleme başlatılması talimatı verdi.

Bir grup askerin, daha az kıdemli askeri bazı hareketleri yapmaya zorlarken çekilen görüntü, ‘Askere eziyet’ başlığıyla Twitter’da paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği görüntü üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, inceleme talimatı verdi. Bunun üzerine görüntünün çekildiği tespit edilen birlik tarafından inceleme başlatıldı. İncelemede, görüntüdeki askerler tespit edilerek, haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle