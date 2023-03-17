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Bakan Akar Şanlıurfa’da incelemelerde bulundu

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#Hulusi Akar#Şanlıurfa#İnceleme
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 19:01

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte Balıklıgöl ve Karakoyun Deresi'nin geçtiği mahallelerde incelemelerde bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa’da sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bakan Akar’a kent genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Balıklıgöl incelemelerinin ardından Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra selin en çok etkilediği Karakoyun Mahallesi'ne geçti. Bakan Akar, burada selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de eşlik etti.

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#Hulusi Akar#Şanlıurfa#İnceleme

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