Bakan Akar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretleri kapsamında geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ve Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov ile yaptığı görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığına geçti.

Bakan Akar burada Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov'un da katıldığı görüşmede, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er de hazır bulundu.

Bakan Akar, görüşmenin ardından Özbek gazetecilere yaptığı açıklamada, ata yurdu olarak nitelendirdiği bu topraklarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı.

Özbekistan'a önemli ve anlamlı bir ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Akar, "Çok olumlu görüşmeler yaptık" diye konuştu.

Verimli geçen toplantılarda askeri eğitim ve iş birliğinin yanı sıra savunma sanayii konularını da ele aldıklarını ifade eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Programımız kapsamında son olarak da değerli Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildik. Kendilerine yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi sunma fırsatı bulduk. Gelecek dönem için son derece umut verici, ciddi taahhütler içeren görüşmelerimiz oldu. Temenni ediyoruz ki önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla vardığımız mutabakatları gerçekleştirme imkânı bulacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere verdiği talimat da bu yönde. Özellikle 2016'dan itibaren ülkelerimiz Cumhurbaşkanlarının vardıkları mutabakat kapsamında çizdikleri çerçeve dâhilinde biz bakanlar için çalışma alanları son derece geniş. Biz de bu çerçeve içinde verilen görevleri alnımızın akıyla başarmayı amaçlıyoruz. Buradaki kardeşlerimizle birlikte çalışarak, ortak çalışmalarla ihtiyaçların karşılanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnanıyorum ki bu çalışmaların sonucunda başaracağız."

GÜÇLÜ KARDEŞLİK BAĞLARI

Türkiye ve Özbekistan arasında tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğunu bir kez daha hatırlatan Bakan Akar, hem askeri eğitim, iş birliği hem de savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

İki ülke arasında güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortaklık bulunduğunu söyleyen Bakan Akar, birbirini seven iki devlet ve millet olarak ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını aktardı.

Bulunduğu her ülke için bir tehdit olan FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine de değinen Bakan Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Kurbanov ile imzaladıkları Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nün de iki ülke silahlı kuvvetlerine hayırlı olması temennisinde de bulundu.