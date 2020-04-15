Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk kez Brüksel'deki NATO Karargahı yerine video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasıyla başladı.

Kovid-19 ile mücadelenin ele alındığı toplantıya bakanlıktan katılarak bir konuşma yapan Akar, Türkiye'de alınan tedbirlere, kullanılan milli imkan ve kabiliyetlerle dost ve müttefiklere sağlanan desteklere işaret etti.

Akar, icra edilen faaliyetlerin ve operasyonların ise etkilenmeden devam ettiğini bildirdi.

Toplantıda, savunma bakanlarınca, NATO ve müttefiklerin salgına ilişkin aldıkları tedbirler gözden geçirildi, salgının bir güvenlik krizine dönüşmemesi için alınabilecek önlemler, salgın krizinin orta ve uzun vade etkileri istişare edildi.