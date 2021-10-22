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Bakan Akar, NATO Karargâhında ikinci gün oturumlarına katıldı

#Bakan Akar#NATO#NATO Karargâhı
Bakan Akar, NATO Karargâhında ikinci gün oturumlarına katıldı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargâhındaki ikinci gün oturumları sırasında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile sohbet etti.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargâhına gitti. Toplantı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katılan Bakan Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, temasların devamı konusunda mutabık kalındı.

 

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#Bakan Akar#NATO#NATO Karargâhı

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