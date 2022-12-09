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Bakan Akar, mühimmatla 'cemaate selam' iddiasını yalanladı

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#Hulusi Akar#Mühimmat#Uğur Bayraktutan
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 19:03

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada yer alan roketin üzerinde bir cemaate selam veren ifadelerin yazılı olduğu fotoğrafla ilgili, "Bahsedilen roketle ilgili iddialar, 2020'de bir daha çıkmış, bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok" dedi.

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​TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler sırasında söz alan CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, sosyal medyada yer alan Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgesinde çekildiği ve üzerinde bir cemaate selam yazısının yer aldığı ifade edilen mühimmata ilişkin iddiayı hatırlatarak, "Böyle bir şey varsa çıkın yalanlayın, ben de size teşekkür edeyim" dedi. Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde öyle bir mühimmat yok" karşılığını verdi.

İddiaya konu olan fotoğrafın, 2020 yılında ortaya atıldığına dikkat çeken Akar, "Bir varsayım üzerine hüküm veriliyor, muhakeme yapılıyor, çok yanlış. Bahsedilen roketle ilgili iddialar, 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok" diye konuştu.

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#Hulusi Akar#Mühimmat#Uğur Bayraktutan

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