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Bakan Akar, MSB'de görevli Milli Savunma bir araya geldi

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#24 Kasım Öğretmenler Günü
Bakan Akar, MSBde görevli Milli Savunma bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 15:14

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan öğretmenlerin temsilcilerini kabul etti.

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Milli Savunma Bakanlığında görevli öğretmenleri kabul eden Akar, personelin Öğretmenler Günü'nü kutladı ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin payının büyük olduğunu vurgulayan Bakan Akar, toplumların ve medeniyetlerin varlığını devam ettirebilmesinin en öncelikli şartının eğitim olduğunu belirtti.

Akar, bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği bir dünyada, gelişmelere ayak uydurabilmenin, analitik düşünüp yeni fikirler üretebilmenin ve toplumu güvenli bir geleceğe taşıyabilmenin ancak eğitimle mümkün olabileceğini dile getirdi.

“BİREYLER NE KADAR EĞİTİMLİYSE, VATANINI, MİLLETİNİ SEVEN VATANDAŞLARSA BAŞARIYA ÇOK DAHA KOLAY ULAŞILIR”

Öğretmenleri eğitimin en temel ögelerinden biri olarak değerlendiren Akar, "Ordumuzun güçlü olması, vatanımızı, milletimizi savunması, güvenliğini sağlaması, hakkımızı, hukukumuzu karada, denizde, semalarımızda savunabilmesi için bu bilince sahip eğitimli insanlara ihtiyacımız var. Bunu geliştirmek sizlerin göreviniz. Gençlere vatan, millet, bayrak sevgisini aşılamanız lazım. Hangi sistem kurarsanız kurun o sistem oradaki bireylerden oluşuyor. Bireyler ne kadar eğitimliyse, vatanını, milletini seven vatandaşlarsa başarıya çok daha kolay ulaşılır" diye konuştu.

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“VATANDAŞLARIMIZIN KANLARININ HER DAMLASININ HESABINI SORDUK, SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Akar, başta Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roket-havanlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan olmak üzere tüm şehit öğretmenlere başsağlığı dileyerek, “Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz” dedi.

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#24 Kasım Öğretmenler Günü

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