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Bakan Akar, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’na katılan personele seslendi

#Hulusi Akar#Mavi Vatan-2022 Tatbikatı#TCG Kemal Reis
Bakan Akar, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’na katılan personele seslendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’na katılan personele telsiz ile seslendi. Bakan Akar konuşmasında, “Mavi Vatan’ın yılmaz koruyucuları kahraman Levend’ler; denizlerimiz sakin, pruvanız neta, yolunuz bahtınız açık olsun” dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’na katılan personele TCG Kemal Reis’ten telsiz ile seslendi.

Yaptığı telsiz konuşması ile tatbikata katılan personeli başarılarından dolayı kutlayan Bakan Akar, “Deniz Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının Mavi Vatanımızdaki deniz hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlı olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiniz. Sizler aynı zamanda tüm dünya denizlerinde bayrağımızı dalgalandırarak dünya barış ve istikrarına da önemli katkı sağlamaktasınız. Bunun yanı sıra bu tür tatbikatlar ile de eğitim seviyenizi sürekli geliştirmekte ve yükseltmektesiniz. Büyük emeklerle hazırlanan ve icra edilen bu tatbikatın son derece başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden dolayı başta Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak üzere, Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ayrıca bu tatbikata katkı ve katılım sağlayan, Kara, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile diğer kamu kuruluşlarının değerli mensuplarını şahsım ve komutan arkadaşlarım adına bir kez daha yürekten kutluyor, her birinizi alınlarınızdan öpüyorum. Mavi Vatan’ın yılmaz koruyucuları kahraman Levend’ler denizlerimiz sakin pruvanız neta yolunuz bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

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#Hulusi Akar#Mavi Vatan-2022 Tatbikatı#TCG Kemal Reis

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