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Gündem
DHA
Haber Giriş: 18.08.2021 - 00:28 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, Kuzey Makedonya ve Güney Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü

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Bakan Akar, Kuzey Makedonya ve Güney Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ve Güney Sudan Savunma Bakanı Angelina Jany Teny ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandı.

Bakan Akar, Güney Sudan Savunma Bakanı Angelina Jany Teny ile de bir araya geldi. Görüşmede Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı.

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