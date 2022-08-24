Bakan Akar: Kundaktaki bebeklere dahi kurşun sıkmış alçaklardır

Haberin Devamı

Bakan Akar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası ortamda özne hâline geldiğini, etki alanının Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları olduğunu; ilgi alanının ise tüm dünya olduğunu belirtti.

Buna bağlı olarak da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) görev ve sorumluluklarının arttığını ifade eden Bakan Akar, "Dolayısıyla bizler Türk Silahlı Kuvvetleri olarak elimizden geldiğince bize düşen görevleri en iyi şekilde yapmak için azami gayret göstereceğiz." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra TSK'dan hainlerin temizlendiğini vurgulayan Bakan Akar, "Bizler Türk Silahlı Kuvvetleri olarak hainlerden temizlendikçe bilakis güçlendik. Bize verilen görevleri en yoğun şekliyle yapmak için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Haberin Devamı

35 BİN 786 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Bakan Akar, son yıllarda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyon ve tatbikatlarının icra edildiğini belirterek tek hedefin 85 milyon vatandaşın savunmasını ve güvenliğini sağlamak olduğunu, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğini belirtti.

Bakan Akar konuşmasında şunları kaydetti:

"Terör örgütünün çöküş hâlinde olduğunu bizzat kendileri söylüyor. Her türlü yalanı söylüyorlar her türlü iftirayı atıyorlar ve her türlü alçaklığı yapıyorlar. Teröristlerin elebaşları teröristlere 'Hiç bir şey yapamıyorsanız ormanları yakın, oradaki otelleri hanları hamamları çoluğu çocuğu katledin.' diyorlar. Nitekim daha dün Suriye'nin kuzeyin de El Bab'da 13 Suriyeli kardeşimizi katlettiler. Bunlar kundaktaki bebeklere dahi kurşun sıkmış alçaklardır. Sonların geldiğini biliyorlar. Yüce Türk adaletine teslim olmaktan başka çareleri yok."

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'ten bugüne 35 bin 786 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

PKK EŞİTTİR YPG, YPG EŞİTTİR PYD

Terör örgütlerinin devamlı isimlerini değiştirdiklerini belirten Bakan Akar, "Özellikle bazı kurumları ve kişileri kullanmak, kandırmak için 'Biz PKK değiliz.' demeye getiriyorlar. Şunu adınız gibi bilin: PKK eşittir YPG, YPG eşittir PYD. Bunların hiçbir şekilde birbirinden farkı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Yunanistan'daki belli kişilerin iki ülke arasındaki gerginliği arttırıcı eylem ve söylemlerde bulunduğunu belirten Bakan Akar, bütün bunlara rağmen Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde diyalogdan yana olduğunu ifade etti.

Bakan Akar, "Yunanistan yönetiminin yaptığı yanlışlar; artık Yunanlı bazı siyasiler, emekli amiral ve generaller bazı akademisyen ve medya mensupları tarafından da açıkça görülmeye başlandı. Onlarda yapılanların yanlış olduğunu görüyorlar. Yapanlara karşı tavırlarını belirliyorlar." diye konuştu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın tavırlarına karşı ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ne de Kıbrıslı Türklerin hakkını hukukunu çiğnetmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Bakan Akar, katılımcıların "30 Ağustos Zafer Bayramı" ve "TSK Günü"nü kutlarken yemeğin ardından Akşehir Batı Cephesi Karargâhı Müzesini gezdi.

Bakan Akar, ziyaretin sonunda ise Büyük Taarruz öncesinde dikkat çekmemek için Atatürk tarafından Akşehir’de düzenlenen futbol müsabakasını temsilen gerçekleştirilen futbol maçını da izledi.