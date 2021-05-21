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ANKARA
Haber Giriş: 21.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakan Akar: Kandil karardı

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Bakan Akar: Kandil karardı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında 121 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, şu bilgileri verdi: “Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekâtı planlandığı şekilde bölgedeki zor arazi ve hava koşullarına rağmen büyük bir başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi. O bölgedeki mağaralar, inler, barınakların hepsi tek tek kontrol ediliyor ve teröristlerin başlarına yıkılıyor. İsrail yönetiminin, askerlerinin yaptığı gibi uluslararası hukuku, insan haklarını hiçe sayarak herhangi bir faaliyetimiz asla söz konusu değil. Çok açık ve net şekilde, bizim yaptığımız şeffaf bir mücadeledir, teröristle yapılan mücadeledir. Kandil’in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz. Bunun bir an önce anlaşılmasını ve adalete teslim olmalarını bekliyoruz.”

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