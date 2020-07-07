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DHA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 16:53,Son Güncelleme:

Bakan Akar, İtalya mevkidaşı ile bir araya geldi

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Bakan Akar, İtalya mevkidaşı ile bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.

Bakan Akar, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'yi, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Tören kıtasını selamlayan Guerini'nin, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşmeye geçti.

Bakan Akar, İtalya mevkidaşı ile bir araya geldi

Baş başa görüşme sonrasında Akar ve Guerini'nin heyetler arası toplantıya başkanlık etmesi, ardından açıklama yapılması bekleniyor.

Bakan Akar, İtalya mevkidaşı ile bir araya geldi

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