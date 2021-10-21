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Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

#Milli Savunma Bakanı#Hulisi Akar#İngiltere Savunma Bakanı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

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Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, Wallace ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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