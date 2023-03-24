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Bakan Akar, Hatay'daki çadır kentleri ziyaret etti

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#Milli Savunma Bakanlığı#Hatay#Hulusi Akar
Bakan Akar, Hataydaki çadır kentleri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 16:10

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki depremzedeleri ziyaret etti.

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AFAD tarafından kurulan Büyük Dalyan Geçici Konaklama Merkezine giden Bakan Akar, buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan üretim atölyelerinde incelemelerde bulunan Bakan Akar, merkezdeki anaokulunu da ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendi.

Bakan Akar, Hataydaki çadır kentleri ziyaret etti

Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Aselsan Afet ve Lojistik Merkezini ziyaret etti. 400’e yakın vatandaşın kaldığı çadır kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan, sosyal alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Akar depremzedelerle de bir araya geldi.

Bakan Akar, Hataydaki çadır kentleri ziyaret etti

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Onların taleplerini dinleyen, çözümüne yönelik talimat veren Bakan Akar, çadır kentteki kreş ve etüt merkezinde de incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, Hataydaki çadır kentleri ziyaret etti

BAKAN AKAR, ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Yetkililerden buralardaki faaliyetlere ilişkin de bilgi alan Bakan Akar, çocuklarla yakından ilgilendi, oyuncak ve çikolata hediye etti.

Çadır kentin mutfağında da incelemelerde bulunan, iftar menüsüne ilişkin bilgi alan Bakan Akar’a depremzede vatandaşlar da “Allah devletimize zeval vermesin.”, “Allah sizleri başımızdan eksik etmesin.” sözleri ile yakın ilgi gösterdi.

Öte yandan Bakan Akar beraberindeki Orgeneral Güler ile Ramazan ayının ilk cumasını vatandaşlarla Hacı Cuma Kahraman Camii’nde kıldı. Bakan Akar, namaz çıkışı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Hatay#Hulusi Akar

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