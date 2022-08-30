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Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve yardımcıları ile görüştü

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#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanı#Dost
Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve yardımcıları ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 21:15

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve bakan yardımcıları ile bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, davetlisi olarak Türkiye’de gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev ile Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda gerçekleştirilen toplantıda buluştu. Kara Harp Okulu’na gelişinde Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu tarafından karşılanan Akar, “Harbiyeli Mangası”nı selamladı.

Konuklarını tek tek karşılayan Bakan Akar, karşılıklı yapılan ziyaretlerin ardından söz konusu faaliyetin planlandığını belirtti. Kardeş ülkeler olarak bir araya gelinmesinin önemine değinen Akar, “Herkesin bildiği gibi dünyada tek başına kimse ayakta duramıyor. Onun için dost, kardeş, müttefik ülkelerin birbirleriyle yardımlaşması, görüşmesi şart. Bizimle ilgili olarak askeri eğitim iş birliği, savunma sanayii konularındaki ilişkileri daha da geliştirebiliriz. Bu konularda alınmış bir karar yok, masanın üzeri tertemiz. Herkes fikrini görüşünü ortaya koyacak, birlikte karar vereceğiz. Çünkü barış dönemlerini iyi değerlendiremezsek risk dönemleri çok geç olur. Yaptığımız bu çalışmalar hiçbir şekilde üçüncü ülkelere karşı bir tavır değildir” dedi.

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“KIBRIS BİZİM MİLLİ MESELEMİZ”

Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile konuk bakan ve bakan yardımcılarını tek tek karşıladı.

Sıcak ve samimi diyalogların yaşandığı karşılama sırasında Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun gelişi sırasında “Kıbrıs bizim milli meselemiz” diye seslenirken, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov’a “Kardeşim gelmiş” diye hitap etti.

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#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanı#Dost

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