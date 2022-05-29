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Bakan Akar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Birleşik Arap Emirlikleri
Bakan Akar, Birleşik Arap Emirliklerine gidecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda Türkiye ve BAE ilişkileri yeni bir döneme girerken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu kapsamda yarın Abu Dabi'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi’nin resmi davetlisi olarak BAE’ye gidecek.

Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularının ele alınması bekleniyor. Akar’ın ziyareti Türkiye’den bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. 

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Birleşik Arap Emirlikleri

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