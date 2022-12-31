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Bakan Akar, 'Bayraktar Kızılelma'yı inceledi

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#Bakan Akar#Bayraktar Kızılelma#Kızılelma
Bakan Akar, Bayraktar Kızılelmayı inceledi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 13:11

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geliştirme çalışmaları devam eden milli muharip insansız uçak sistemi 'Bayraktar Kızılelma'yı inceledi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Genel Müdür Haluk Bayraktar tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Akar, milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi 'Bayraktar Kızılelma'yı inceledi.

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#Bakan Akar#Bayraktar Kızılelma#Kızılelma

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