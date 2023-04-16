Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Akar açıkladı: TCG Anadolu yarın İstanbul'da vatandaşların ziyaretine açılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#TCG Anadolu#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 22:30

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG Anadolu’nun yarın İstanbul’da vatandaşların ziyaretine açılacağını belirterek, “Sonrasında ise Hava Kuvvetlerimiz destekli Karadeniz’e doğru seyir yapacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü görmeyenler görecek ve duyacak” dedi.

Haberin Devamı

AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Sarıoğlan’da “Azerbaycan fatihi” sloganlarıyla karşılanan Akar, vatandaşlarla tek tek sohbet etti. Daha sonra Akkışla ilçesine geçerek buradaki Türkmen Evi’nde halkla buluşan Akar, iftarı da şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlarla yaptı.

Buralardaki konuşmalarında, büyük ve güçlü Türkiye’yi daha güçlü yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade eden Akar, büyük adımlarla hedefe ulaşma gayretinde olduklarını belirtti. Akar, 85 milyonun rahat ve huzur içinde yaşaması için güvenliğe vurgu yaparak, “Asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmak için yapılması gereken ne varsa bunları yapıyoruz” diye konuştu. Hudut güvenliği çerçevesinde yapılan çalışmalara da değinen Akar, “Hudutlarımız çok güvenli, Cumhuriyet tarihinin en güvenli dönemini yaşıyor” dedi.

Haberin Devamı

İleri teknoloji yöntemler, modüler duvarlarla hudutların korunduğunu, Mehmetçiğin adeta kuş uçurtmadığını ifade eden Akar, şunları söyledi:

“Oradaki çalışmalarımız devam ediyor. Fakat bazıları Mehmetçiğin moralini bozmak, fitne çıkarmak için ‘Hudutlardan şu geçti, bu geçti’ diye iftiralarda bulunuyorlar. Başka ülkelerde, eski zamanlarda olmuş bazı videoları sanki bizim hudutlarımızda olmuş gibi gösterip hudutlarda sağlanan başarıya, buradaki kararlılığa çamur atmaya çalışıyorlar. Bunları her seferinde yalanladık, yalan olduğunu ispatladık. Buna rağmen hayasızca utanmazca yalanlarını sürdürüyorlar.”

Bakan Akar açıkladı: TCG Anadolu yarın İstanbulda vatandaşların ziyaretine açılıyor

TCG ANADOLU ZİYARETE AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği ve teşvikiyle yerli ve milli savunma sanayide sağlanan başarıya dikkati çeken Akar, “Son 20 senede savunma sanayimizde büyük hamleler yapıldı. Artık hafif silahlarımızı, zırhlı araçlarımızı, gemilerimizi, helikopterlerimizi yerli ve milli imkanlarımızla yapıyoruz, İHA/SİHA/TİHA’larımız var. Biz yıllarca parasını verdiğimiz halde yurt dışından SİHA alamadık. Şu anda bunları yapıyor ve ihraç ediyoruz. Savunma sanayideki başarılı faaliyetlerimiz devam ediyor” açıklamalarında bulundu. Bunların örneklerinden birinin de TCG Anadolu olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

“Hem kriz hem barış dönemlerinde ülkemizle dost ve kardeş ülkeler için büyük bir güç olan TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. TCG Anadolu yarından itibaren, 17-23 Nisan tarihlerinde İstanbul Sarayburnu’nda vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak. İsteyenler TCG Anadolu’yu gezip görebilecek. Sonrasında ise Hava Kuvvetlerimiz destekli Karadeniz’e doğru seyir yapacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü görmeyenler görecek ve duyacak.”

Konuşması sık sık “Allah sizleri başımızdan eksik etmesin”, “Türkiye sizinle gurur duyuyor“ sloganları ile kesilen Akar, vatandaşlara “Biz de sizlerle gurur duyuyoruz” karşılığını verdi.

Bakan Akar açıkladı: TCG Anadolu yarın İstanbulda vatandaşların ziyaretine açılıyor

Haberin Devamı

Yarın halka açılacak olan TCG ANADOLU gemisi Sarayburnu limanına demirledi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan geminin Ayasofya Camii manzarası da izleyenleri büyüledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye’nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Tuzla’da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti. Sarayburnu Limanı’nda demirleyen devasa gemi, 17 Nisan tarihinde 13.00 ile 18.00 saatleri arasında, 18-23 Nisan 10.00 ile 18.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hulusi Akar#TCG Anadolu#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz

Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz! 'İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz'

#Antik Mısır Medeniyeti
Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Rota
Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos