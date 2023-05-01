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Bakan Akar: 85 milyon bir ve beraberiz, ayrıştırma yok

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#Bakan Akar#AK Parti#MSB
Bakan Akar: 85 milyon bir ve beraberiz, ayrıştırma yok
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 15:19

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "85 milyon bir ve beraberiz. Ayrıştırma, ötekileştirme yok. Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacak ve bu istikamette yürüyeceğiz" dedi.

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AK Parti'nin Kayseri milletvekili adayı da olan Bakan Akar, 'Doğasında Hareket Var' adlı etkinliğine katıldı. Ali Dağı eteklerindeki 5 kilometrelik parkurda yürüyen Akar, vatandaşlar ile bir araya gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Vatanın her bir köşesini 'cennet' olarak nitelendiren Akar, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Büyük ve güçlü Türkiye için yürüyüşlerinin devam ettiğini söyleyen Akar, "85 milyon bir ve beraberiz. Ayrıştırma, ötekileştirme yok. Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacak ve bu istikamette yürüyeceğiz" dedi. Özellikle gençlerin spor yapması gerektiğine işaret eden Akar, bu konuda belediyelerin imkanlarını hatırlattı.

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#Bakan Akar#AK Parti#MSB

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