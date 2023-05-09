Bakan Akar: 14 Mayıs’ta herkes vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkacak

Haberin Devamı

AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oto Sanatkarları Odası'nın düzenlediği etkinlikte esnaf ile buluştu, organize sanayi bölgesinde fabrikaları ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Herkesin güven ve refah içinde yaşaması için çalıştıklarını belirten Bakan Akar, “Türkiye tek, vatan tek, milletimiz tek, 85 milyon tek dolayısıyla ayrılık-gayrılık olmaksızın tek yürek, tek yumruk olarak ülkemizin büyümesi ve güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. İnşallah bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.