Bakan Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunun detayları CNN Türk'te anlattı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle

Memleketimizde çok güzel işler oluyor. Bu altyapıları yapıyoruz ve uzun yıllarda kullanabileceğiz. Geçen sefer bu programda verdiğimiz tarihlerden belki bir kaç hafta geç bitirmiş olabiliriz. Bu metroları yüz yıl boyunca kullan bileceğiz. Dört dörtlük bir iş bitirdik. Birçok metro Avrupa'da dökülüyor. Yenilemek istiyorlar ama taşıma devam ederken yenileme çok zor. Planlananların bitirilmesi lazım devam edenlerin yenilenebilmesi için.

Metromuzu dün itibarıyla açtık ve işliyor. Gayrettepe ile havalimanı kargo kısmı açıldı. 3 buçuk metrelik Gayrettepe kısmını henüz tamamlayamadık. Onu da Nisan ayında tamamlamış olacağız. Havalimanı Kargo terminali hem yolcu hem de kargo açısından çok önemli. Oraya gelen ziyaretçi ve kargo çalışanları için çok önemli olacak. 34 km bu hat çok önemli ve 1 ay ücretsiz. Sadece 24 dakikada Kağıthane'den havalimanına gidilebiliyor. Göktürk'te bu süre 14 dakika. Esenlerden vatandaşlarımız aktarma yaparak 45 dakikada havalimanına gidebilecek. Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı çok kapsamlı bu hatlar birbirine bağlı şehrin birçok yerinden havalimanına gidilebilecek. Halkalı hattını da 2023 yılı bitmeden açmış olacağız.

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Bugün için Taksim'deyseniz, Mecidiyeköy hattına binerek Havalimanına aktarma yapılabilir. Gayrettepe de açıldığı zaman çok hayati bir bölüm olmuş olacak. Gayrettepe metrosu ile Hacıosman'dan havalimanı metrosuna binebilecek. Bunu sadece bir tren değiştirerek yapacak. Maslak'ta, Levent'te, Hacıosman'da oturanlar rahatlıkla havalimanına gidebilecek.

Aslında bu beyaz hatlar İstanbul'da işleyen hatlar. Biz dün toplayıcı bir hat açtık. Bunun havalimanına katkısı çok büyük olacak. Havalimanına metro konforuyla ulaşmak rahatlık olacak. 2023 yılında Marmaray entegresini yapmış olacağız. Toplamda bu hat 63 kilometrelik bir hat olacak. Böylece bu entegrasyonla Avrupa yakasına ulaşımı hemen hemen sağlamış olacağız.

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İstanbul'da çalışan metrolar ortalama 40-45 km hızda hareket eder. Havalimanı metrosu ise hem Türkiye'nin hem de dünyanın en hızlı metrosu saate 120 kilometreye çıkabiliyor.

METRO HAVALİMANINA GİRİYOR MU?

'Her evin altına girecek' diye bir şey yok aslında. 275 metre uzaklıkta istasyonumuz. 1 buçuk dakikada istasyondan havalimanına ulaşılabilecek. Hattı biz buna göre dizayn ettik. Havalimanın içine almış olsaydık yürüme mesafesi aslında artmış olacaktı. Biz gelecek yıllar için Hızlı Treni de düşündük. Hızlı treni de havalimanına entegre edeceğiz. Biz en başta bunu böyle tasarladık. Biz tam üste çıkmadan yürüyerek havalimanına girmiş oluyoruz. 278 metre yürüme mesafesi 1 buçuk dakikada yürünüyor. Biz bunları derin düşündük, planlaması yaptık. Bu aslında master plandır. Ankara-İstanbul'u Gebze'den ayıracak Sabiha Gökçene de uğrayacak. Daha sonra Havalimanına gelerek Bu tren Avrupa'ya devam edecek.

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılmamış olsaydı nasıl olurdu. Bugün o köprüden yüzlerce araç geçiyor. Biz bunların planını yıllar önce yaptık. Gebze ile Çatalca arasında önümüzdeki yıllarda bir hat açılışı yapacağız. Hatların inşatlarının bir kısmı şu anda açıldı.

Türkiye'nin en hızlı metrosu. Normal metrolar saate 80 km hıza çıkar bu metro ile 120 km hıza çıkabiliyoruz. Paris metrosu çok eski metrolar onlar 80 km hız bile yapamazlar, karşılaştırılamazlar.

SİNYALİZASYON

İlk defa yerli ve milli bir sistem kullandık burada. Sinyalizasyon metroyu hareket ettirmek için kullandığımız bir sistem. Şu anda seviye bir olarak sürücülü başladık. Tüm hatlar açıldığında sürücüsüz olacak. Sistem şu an gayet güvenli bir şekilde çalışıyor. Dünyada bu işi yapan 5 firma var bu iş onların tekelindeydi. Astronomik ücretler talep edilir, işler bitmezdi. Biz bu sorunu yerli ve milli bir şekilde çözdük. Böyle bir sistemi bitirdikten sonra uluslararası bir kurumdan da sertifikası alınması gerekiyordu. İlk defa yerli ve milli TÜBİTAK VE ASELSAN'ın yazılımını kullandık ve sertifikalattık. Bu işin doğru yapıldığının test edilmesi onaylatılması gerekiyordu ve onay aldı. 34 km biz kısa zamanda bitirebilmek için 10 tane tünel açma makinesi ile aynı anda çalıştık. 4 yıl gibi bir zamanda bitirdik. Bazı günler 65 km kazı yapıldığı oldu.

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METROSUZ HAVALİMANI ELŞTİRİLERİ

Bunlar çok büyük altyapı planları. Havalimanı yapılmadan da açılmamış olsaydı da metro orada yatıyor olacaktı. Zaten havalimanın içinde yolcu taşıması pandemide ciddi oranda düşmüştü. O yüzden çok büyük bir mağduriyet olmadı. Asıl omurgamız Marmaray. Bu hat o omurgaya bağlandı. Bu hatların birçok bağlantısı var ve olacak. Yani bunlar İstanbul'un bütün hatalarını birbirine bağlayan hatlar. Marmaray Gebze'den başlar. Boğaz altından geçerek Yeşilköy'den halkalıdan aktarma yapılabilecek. Gebze'den gelen yolcu iki türlü de Havalimanı için aktarma yapabilecek. İsterse Yenikapı'dan Gayrettepe'ye binerek aktarma yapabilir isterse Halkalıdan Havalimanı aktarması yapılabilir.

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Gayrettepe biraz zorlu bir etap. Burada hem Gayrettepe istasyonu var. Metrobüs hemen burada. Bizim açacağımız hatların şu anda çalışması devam ediyor. Buranın zorluğu nüfus yoğunluğunun olduğu, D-100 ün olduğu bir nokta .Biz burada en derin hattı yapıyoruz. Metrobüs şu anda kapasitesinin üzerinde yolcu taşınıyor. bu hat ile bu yükü tamamen alabileceğiz. Tüm bunlar aslında büyük bir entegrasyonun parçası.

Beyaz gözüken hatlar şu anda faaliyette olan hatlar. Kırmızı olan hatlar bakanlığımızda devam eden hatlar maviler ise İBB'nin yapması gereken hatlar. Mavi olanların şimdiye kadar çoktan bitmiş olması gerekiyor. 2018 yılında başlanan hatlar. O kadar yavaş gidiyor ki bitmesi şu an için çok zor. Para yok da değil devletten bizim dönemizdekinden daha fazla para gidiyor.

Herkes üzerine düşen yükü görevi yerine getirse vatandaşa hizmet edilmiş olacak. Devletimiz bakanlığa ve yerel bütçeye bir rakam ayırıyor. İstanbul bütçe gidiyor. Bu bölge hareketin olduğu bir bölge bu İstanbul'u rahatlatacak. Bir hat bitmeyince diğer hatlarda aksama olacak. İstanbul gibi büyük bir metropolde raylı sisteme ihtiyaç olduğunda Sayın Cumhurbaşkanımız ile başladığımız bir süreç. İstanbul'da bu planlamayı yapmak gerekiyordu. 23 yıl önce bu plan yapıldı.

500 kilometrelik bir hattı belediyenin yapması imkansızdı. Devletimiz bunu görünce bu büyük yükü devlet ve yerel yönetim olarak paylaşalım dedi. Bu belediye AK Parti'deyken yapıldı. Biz İstanbul kararını verdi bizi seçmedi diyerek bu hatları yapmadık değil aksine yaptık ve vatandaşın hizmetine sunduk. Biz şu anda belediyenin yapması gereken hatların durumlarını biliyoruz. Esenyurt-Mahmutbey hattında Büyük bir nüfus yoğunluğu var. Bunun ihalesi 2018 yılında yapıldı ve şu anda bu yüzde 5'i tamamlandı.

"BELEDİYE KENDİ YAPTIĞI İNŞAATA HAFRİYAT DÖKTÜ"

Belediye ihaleyi yapar, inşaata başlar. İşe başlandı. Başakşehir'de oldu bu 2019 seçiminden sonra belediye 'ben bu hattı yapmayacağım' dedi. Biz de bunu bize verin dedik. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinin yolunun yapımını üstlenmedi belediye. Şimdi belediyenin yapmadığı bize devrettiği hattı biz Şubat ayı gibi açmış olacağız. Sancaktepe Yenidoğan hattında da biz inşaata başladık. Belediye ise bu hattı iptal etti, üzerine hafriyat döktü. Belediye kendi yaptığı inşaata hafriyat döktü.

Vatandaşlarımız bize başvurdular. İnşaatlar başlamış yollar kapatılmış. Bizde belediyeye yazdık bize devredin dedik. 3 ay öncesi için bize biz yapacağız dediler. 2 Ekim'de biz Tavşantepe ile Sabiha Gökçen'e bir metro yaptık ve açtık. Belediye burada iki hat yapacaktı. Yine 2018 de ihalesi yapıldı inşaatı başlandı. Burada belediyenin yapması gerekiyor. İki hattan birinin ihalesi daha yeni yapıldı ne zaman biteceği bilinmiyor. Tuzla'daki hattın ise daha ihalesi bile yapılmadı. Biz Sabiha Gökçen'i yaptığımız zaman bu hatlarında yapılması lazımdı ki vatandaş farklı bir vasıta kullanmak zorunda kalmamış olacaktı. Şu an Sabiha Gökçen metrosunu açıldığı günden beri 2 milyon vatandaşımız kullandı. Bu hatlar yapılmazsa vatandaş karayolunu tercih edecek bu da trafik olarak karşımıza çıkıyor. Marmaray mesela 670 bin yolcu taşıyor. Dünyanın mega projelerini hayata katarak vatandaşımıza hizmet ettik.

"TOPLAM 425 BİN 800 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANINA GİRDİ"

Atatürk Havalimanı kapasitesini doldurmuştu. Biz 100 yıllık bir projeden bahsediyorduk ve Atatürk Havalimanı bunu karşılamıyordu. Atatürk Havalimanı kapatıldığında D-100 deki trafik yüzde 40 oranında azaldı. Toplam 425 bin 800 uçak İstanbul havalimanına girdi. Bunlar çok ciddi rakamlar. 2021 yılında bu rakamlar düştü ancak pandemi dönemi olduğu içindi bu düşüş. 10 milyar Euro devletin kasasından çıkmadan biz bu projeyi yaptık. Biz şimdi yeni bir sözleşme imzaladık. Devletimizin kasasından çıkmadan 300 milyarlık bir kira bedeli almış olacağız. Biz burada İstanbul'un 100 yıllık ihtiyacını gidermiş oldu. Sabiha Gökçende 30 milyon yolculuk sayısına ulaştık.

"KENDİ ARAÇLARIMIZI ÜRETEBİLİR HALE GELDİK"

Bu projeler yapılmamış olsaydı turizm de bu kadar gelişmemiş olacaktı. Kanal İstanbul planlandı, oradaki hatlar bundan etkilemeyecek. Aksine kanalın altından geçecek hataları bir projelendirdik. 1100 kilometre şu anda İstanbul'un ihtiyacı olan metro hattı uzunluğu şu anda biz 300 kilometre hattı yaptık 100 kilometre ise belediyenin yapması gereken. Kabataş, Beşiktaş, Mecidiyeköy hatlarının yapılması gerekiyor. Bu hatlar şu anda belediyede. Metro hatlarında ilk 1 buçuk yıl önemlidir. Zaman alan kısım ihale kısmıdır. Onun dışında inşaat kısmı zaten kolay. Yerli ve milli sinyalizasyonu keşke belediyede kullansa. Ama devam eden hatlarda eski sinyalizasyon sistemini kullanmak zorundalar tabii. Ama yeni hatlar için neden olmasın. Biz artık kendi araçlarımızı üretebilir hale geldik. Özel sektörde de önemli gelişmeler oldu. Vagonlarda artık kendi üretimimizi kullanıyoruz. Gaziray'ın vagonları Sakarya'da üretildi. Havalimanı metrosunun vaganlarını Ankara'da ürettik. Yüzde 100 yerlilikte değil tabi ki de ancak yine de kendi yaptığımız vagonları da kullanıyoruz. Engelli vatandaşlarımız ile Cuma günü havalimanı metrosunu denedik. Bizim için engelli vatandaşlarımızın geri dönüşü çok önemli. Onlar hiçbir yardım almadan bu hatları kullanabiliyor. Hızlı trenlerde görevli arkadaşlarımız var. Engelli vatandaşlarımıza yolculuğu boyunca refakat eden biz bu uygulamayı genişleteceğiz.

Böyle güzel bir altyapı projesini herkesin gelip görmesi lazım. Biz 20 yıla 100 yıllık işi sığdırdık. Yapmamız lazım, yapılmazsa İstanbul büyüyor gelişiyor bunlar bize sorun yaşatır. Mesela Kağıthane için belediyenin yeni bir transfer yapması gerekiyor. İETT'in bunun için çalışması gerekiyor, araçların yenilemesi gerekiyor.

"ESAS ÇÖZÜM RAYLI SİSTEM"

Şu anda devam eden hatları tamamlamak gerekiyor. Bunun üstüne Otobüs İETT seferlerini düzenlemek lazım daha sonra Karayollarını tekrar gözden geçirmek lazım. Mesela Levazım Dolmabahçe tüneli yapılmış olsaydı. Vatandaşlarımızın köprü trafiği de azalmış olacaktı. Esas çözüm raylı sistem. Mevcut trafiğin bir kısmını almak için bu alternatifler yapılması lazım. Raylı sistemleri planlayan ekibimiz karayollarındaki tünelleri de hatlara uygun planlamıştı. Biz bunun planlamasını yaptık yer yer kazma işlemleri yapılmıştı. yerel seçimlerin ardından bu tüneller yapılmadı. Bu tüneller Kağıthane'den Dolmabahçe'ye kadar uzanan tüneller Kadir Toptaş'ın döneminde yapıldı. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde ilk önce raylı sistemin düzenlenmesi lazım daha sonra karayolları, otobüs ve minibüs hatlarının düzenlenmesi gerekiyor. Biz toplu taşımanın sayısını arttırdıkça vatandaş özel aracını kullanmayacak. Mesela metro taşıması yaklaşık 3 milyon. Yavaş yavaş hat sayılarımız artacak. Bu sayı arttıkça rahatlamada olacak. Aracıyla değil de toplu taşımayı tercih eden 5 milyon kişi var. Bizim bu hatlar içerisinde otopark projelerimiz var. Şehrin çeperlerine otoparklar yaparak aslında vatandaşın metrolara entegre olmasını sağlamalıyız. Taksi ulaşımı günlük İstanbul'da 1 buçuk milyon. Servis taşımacılığı ise yine yaklaşık 3 milyon kadar.

İSTANBUL'DAKİ TRAFİK SORUNU

İstanbul'un trafik yoğunluğu indeksi yüzde 45 oranında. Ortalama seyahat süresi ise 45 dakika. Özel araçlar ile seyahattin toplam seyahatler içerisindeki payı yaklaşık yüzde 20 20 yıl önce Türkiye'deki toplam araç sayısı yaklaşık 8 milyondu. Bugün tam 26 milyon araç var Türkiye'de bugün yaptığımız yatırımlar ile biz trafik yoğunluğunu azaltmış olduk. 2002'de trafik sorunu vardı. Devletimiz o zaman bu sorunu çözmek için Yavuz Sultan Selimi, Avrasya'yı planladı.

Burada Kuzey Marmara Otoyolu ile ta kınalıdan başlayarak 400 km uzaklıkta bir otoyol. 130 bin araç geçiyor. Avrasya Tüneli 60 bin araç geçiyor. Bunların olmadığını düşünün trafik köprüleri tıkayacaktı. Ulaştırma yatırımlarının yapılmaması durumunda kırmızılar siyaha dönecekti. Bu da tüm araçlar, Türkiye, İstanbul kitlenir kalırdı.

TÜRKİYE'DE OTOMOBİL SAHİPLİĞİ

Türkiye'de bir kişi ye 2022 de bin kişiye 165 araç düşüyor. Bu sayı 2053'te 513'e çıkmış olacak. Bu bizim öngördüğümüz. Avrupa'da bin kişiye yaklaşık 500 araç düşüyor. ABD'de bu oran birebir. Biz bu seviyeleri yakalamaya çalışıyoruz. Biz 2053'e kadar bu ihtiyacı karşılamış olacağız. Bu ulaştırma altyapısı istihdamı, turizm gelişmesi için olmazsa olmaz. Yaptığımız işlerin fayda maliyetlerine baktığımız zaman biz bunu görebiliyoruz. Biz bu yapılarla birlikte ülkemizin geleceğini kurtardık. Dünyada böyle bir şey yok... Türkiye dünya ekonomisinin daraldığı bir dönemde bunları yapabildi.

HIZLI TREN İÇİN PLANLAN HATLAR VAR MI?

Biz bugünden itibaren demiryolu yatırımlarımıza hız verdik. Şu anda Türkiye genelinde 4 bin 200 kilometre hızlı tren hattının yapımı inşaat halinde devam ediyor. Bunlardan Ankara Sivas hattı Nisan ayında açmış olacağız. Bu hat 400 kilometre ve bitmek üzere. İnşallah bu nisanda Ankara'dan Sivas'a İstanbul'dan Sivas'a gidilebilecek. Bursa içinde bir hızlı tren hattı yapıyoruz. İlk aşamada Bursa merkezde başlayacak ve Bilecik ile bağlantılı olacak. bunların ardından 1 yıl sonra Balıkesir hattını da başlamış olacağız. Bunların ardından Ankara İzmir hattı var. Uzun vadede Balıkesir'den İstanbul'dan-İzmir'e inilebilecek. Ama bu uzun vadede olacak. Bunlar bir master plan çerçevesinde dizayn ediliyor. Gaziantep hattının da çalışmalar devam ediyor. Bunların hepsi planlandı. Yıl yıl neyin yapılacağı biliniyor. Güney Doğu da hızlı trene kavuşacak. Son 20 yılda havalimanı sayımız yüzde 119 arttı. Şu anda 57 havalimanı yolcu sayımız ise 210 milyon oldu. 2022'de 7 merkezimiz oldu.

Zafer Havalimanını geçen yıl 100 bin yolcu kullandı. Adıyaman Kars, Ağrı havalimanı birbirine benzer yolcu kapasitelerine sahip havalimanları bunlardan zaten çok yüksek rakamlar beklenmeli.