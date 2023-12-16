Bahis baronları da dosyaya girdi

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Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklandığı soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.

GİZLİ TANIK İSİMLERİNİ VERDİ

Dilan Polat’ın akladığı öne sürülen paraların sahipleri oldukları iddia edilen uluslararası bahis baronları Veysel Şahin ve Derkan Başer, soruşturma dosyasına şüpheli olarak girdi. İki baronun soruşturma dosyasına girmesine neden olan süreç ise etkin pişmanlıktan yararlanan ve gizli tanık olan bir kişinin verdiği ifade oldu. Daha önce Veysel Şahin’in finans sorumlusu olduğunu belirten gizli tanık, Engin Polat’ın, Veysel Şahin’in ortağı Derkan Başer’le karapara akladığını öne sürdü. İnternet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasadışı bahis paralarının ‘mail order’ yöntemiyle Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabında toplandığı, daha sonra bu paraların İstanbul Bakırköy’de bir döviz şirketine teslim edildiği iddia edildi.

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Yasadışı bahis paralarıı belli bir limite ulaştıktan sonra da Veysel Şahin’in kardeşi Murat Şahin’e ait Florya’daki mekâna götürüldüğü belirtildi. Gizli tanığın iddialarına göre paralar buradan da KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldı. Ardından da Polat’ın paravan şirketleri arasında para transferi yapılarak, karaparanın aklandığı öne sürüldü. Karapara aklama suçu için herhangi bir SGK’lı çalışanı olmayan tasfiye halindeki şirketler kullanıldı. Bunlardan biri de Dilan Polat’ın ‘reklam yüzü’ olduğu ‘Rise and Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi’ydi. Engin Polat’ın dayısının eşinin ‘yetkili’ olarak gösterildiği şirketin sahibi ise Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’a ait ‘Dipomed Medikal’di. İşte savcılık bu iddiaların üzerine gitti ve polise araştırma talimatı verdi. Bazı bulgulara ulaşılmasının ardından da her iki isim soruşturma dosyasına girdi.

BANK ASYA’YA PARA YATIRMIŞ

Merakla beklenen MASAK raporu da tamamlandı. MASAK raporunda, soruşturmada itirafçı olan Polat ailesinin avukatı ve finans işlerine bakan Ahmet Gün’ün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in çağrısı üzerine Bank Asya’ya yüklü miktarda para yatırdığı da belirlendi.

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Veysel Şahin - Derkan Başer

5 MİLYAR EURO’LUK İMPARATORLUK

- Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2017’de Veysel Şahin ve 60 adamı hakkında ‘suç örgütü kurmak’, ‘örgüt üyesi olmak’, ‘yasadışı bahis oynatmak’ iddiaları ile dava açılmıştı. Derkan Başer hakkında ise Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkartılmıştı. Türkiye’de cinayet işlemek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından yurtdışına firar eden Galip Öztürk ile ocak başında görüntülenen Derkan Başer’in, yaklaşık 5 milyar Euro’luk illegal bahis ağını yöneten Veysel Şahin’in sağ kolu olduğu iddia ediliyor.