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Murat HAZER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 08.05.2020 - 13:24,Son Güncelleme:

Bahçesindeki yılanı yakalayıp doğaya saldı

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Bahçesindeki yılanı yakalayıp doğaya saldı
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SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde yaşayan İbrahim Kurt, bahçedeki yılanı yakalayıp doğaya saldı.

Serdivan’da bir arkadaşına ait bahçede çalışan İbrahim Kurt, bahçedeki taşların arasına giren yılanı fark etti. İbrahim Kurt yılanı yakalamaya çalışırken, bir yandan da, “Öldürmeyeceğim seni hadi çık” dedi. 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakalayan İbrahim Kurt, bahçeden çıkararak doğaya saldı.

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