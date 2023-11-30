Bahçeli’yle Beştepe zirvesi

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1 saat süren görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, İsveç’in NATO’ya üyeliği, Cumhur İttifakı’nın yerel seçim stratejisi, yeni anayasa süreci ve 50+1 sisteminin gündeme geldiği öğrenildi.

YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK

Görüşmede 31 Mart 2024’te yapılması planlanan yerel seçimler ana gündem maddeleri arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’nin, ittifakların nasıl şekilleneceği, hangi şehirlerde ittifak yapılacağı ve belediye başkanı adayları konusunda fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. AK Parti ve MHP arasındaki ittifak görüşmeleri için kurulan komisyon çalışmaları da gündeme gelirken, iki liderin yeni anayasa sürecini de değerlendirdiği ifade edildi.

50+1 TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı, “Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil” açıklaması siyasette yeni bir tartışma başlatmıştı. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde bu konunun da gündeme geldiği aktarıldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Meclis’teki grup toplantısında partisinin geçmişteki görüşünde değişiklik olmadığını belirtirken, “Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhur’un bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye desteklerinin sürdüğünü vurgulayan MHP Genel Başkanı, “Hiç kimse Cumhurbaşkanımız ile aramıza giremeyecektir” ifadesini kullanmıştı.

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GAZZE’DEKİ GELİŞMELER

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgede yaşanan son gelişmeler ve Türkiye’nin bu gelişmelere tepkisinin değerlendirildiği bildirildi. Ayrıca, Türkiye’den Gazze’ye yönelik insani yardımlarının da görüşmede ele alındığı aktarıldı.