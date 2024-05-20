×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bahçelievler'de tavanı kırarak kuyumcuyu soydular

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Bahçelievler#Polis
Bahçelievlerde tavanı kırarak kuyumcuyu soydular
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 11:32

İstanbul Bahçelievler'de üç katlı binanın giriş katında bulunan kuyumcuya gece saatlerinde hırsız girdi. Dükkânın bulunduğu binanın havalandırma kısmından bodrum katına giren hırsızlar, tavan kısmını kırdıktan sonra ulaştıkları kasayı kırarak altın ve paraları çalarak kaçtı.

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katında bulunan kuyumcuya gece saatlerinde hırsız girdi.

Binanın arka tarafında bulunan havalandırma kısmından bodrum katına giren hırsızlar, daha sonra kuyumcunun kasasının bulunduğu kısma gelerek kırıcı aletler ile tavanı deldi ve kasaya ulaştı.

Bahçelievlerde tavanı kırarak kuyumcuyu soydular

Kasayı da kırarak içindeki altın ve paraları alan şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde dükkâna gelen iş yeri sahibi içeride bulunan tozları görerek kasaya yöneldi. Kasanın kırıldığını fark eden dükkân sahibi polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler soygun ile ilgili çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Bahçelievler#Polis

BAKMADAN GEÇME!