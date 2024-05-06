Bahçelievler'de otomobil motosiklete çarptı

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Kaza, dün saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Edirne istikametine ilerleyen otomobil şerit değiştirmek istediği sırada, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü, yan yoldan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü frene bastığı sırada, araç içi kamerasıyla o anları da kaydetti.

Görüntülerde motosikletin sağ şeritte ilerlediği, şerit değiştirmek isteyen otomobilin motosiklete çarptığı anlar görülüyor. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü