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Bahçelievler'de önündeki kaldırım çöken apartman tedbir amaçlı boşaltıldı

Güncelleme Tarihi:

#Bahçelievler#Boşaltılan Apartman#Siyavuşpaşa
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 23:08

Bahçelievler'de 7 katlı apartmanın önünde bulunan kaldırım, altında kömürlüğe doğru çöktü. Apartmanda oturanlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Küçük Çınar Sokak'ta yaşandı.  45 yıllık Yavaş Apartmanı'nın önündeki  kaldırım altındaki kömürlüğe doğru çöktü. Çökme nedeniyle oluşan gürültüyle vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Durumun bildirilmesiyle gelen zabıta ekipleri, tahliye ettikleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Apartmanın bulunduğu sokak zabıta ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Kaldırımın çöktüğü altındaki kömürlüğün sonradan yapıldığı ifade edildi.  

Bahçelievlerde önündeki kaldırım çöken apartman tedbir amaçlı boşaltıldı

'EN KISA SÜREDE YIKILMASI GEREK'

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Siyavuzpaşa'da 1978 yapımı, 14 dairenin olduğu bir apartmanımız var. Onun kaldırım tarafında sonradan bir imalat yapılmış. O imalat yapılan yer çöktü. Arkadaşlarımız incelediler. Tahliye ettik binayı. Karot testi alınıp en kısa sürede yıkılması gerek. Yan binada bitişik olduğu için, ona da bakıyor arkadaşlarımız. Deprem zamanında kentsel dönüşüme önem veriyoruz. Sıkıntı olmadan binadan kurtulmamız lazım" ifadelerini kullandı. 

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#Bahçelievler#Boşaltılan Apartman#Siyavuşpaşa

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