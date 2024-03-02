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Bahçelievler'de korkunç olay: Otomobilin içerisinde ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

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#Bahçelievler#Otomobil#Ölü Bulundu
Bahçelievlerde korkunç olay: Otomobilin içerisinde ölü bulundu Yakınları sinir krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 14:46

İstanbul Bahçelievler’de bir kişiyi park halindeki otomobilin içerisinde hareketsiz görenler ekiplere haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hareketsiz yatan kişinin başına bir kurşunun isabet etmesi ile öldüğünü belirledi. Hayatını kaybeden kişinin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

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Bahçelievler Mahallesinde saat 10.00 sıralarında park halindeki otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilin kapılarını açamayınca itfaiye ekiplerinde yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin kapısını camını kırarak açabildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hareketsiz yatan kişinin başına bir kurşunun isabet etmesi ile öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ölen kişinin üzerinde Volkan Ayhan’a ait kimlik olduğunu tespit etti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yeri inceleme ve Bakırköy Cumhuriyet Savcısının otomobilde ve Volkan Ayhan’ın cesedi üzerinde incelemelerde bulundu. Ayhan’ın kucağındaki silah polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerine gelen Volkan Ayhan’ın yakınları sinir krizi geçirirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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#Bahçelievler#Otomobil#Ölü Bulundu

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