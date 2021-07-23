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Gündem
Ozan URAL-Buğra AKAY/DHA
Haber Giriş: 23.07.2021 - 04:25 | Son Güncelleme:

Bahçelievler'de, kontrolü kaybeden otomobil büfeye girdi

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Bahçelievler'de, kontrolü kaybeden otomobil büfeye girdi

Bahçelievler'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, cadde üzerindeki büfeye girdi. Büfe kapalı olduğu için yaralanan kimsenin olmadığı kazada, otomobil ve büfede hasar meydana geldi.

İddiaya göre, 34 PG 2718 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, karşı yönden dönüş yapan başka bir otomobile çarpmamak için direksiyonu kırarak manevra yapmak istedi. Ani manevra ile kontrolden çıkan otomobil cadde üzerinde bulunan büfeye girdi.

Bahçelievlerde, kontrolü kaybeden otomobil büfeye girdi

Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil ve büfede hasar meydana geldi. İhbar üzerine, otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan, daha önce de 4 kez aynı büfeye otomobil girdiği öğrenildi.

Bahçelievlerde, kontrolü kaybeden otomobil büfeye girdi


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