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Bahçelievler'de kalaşnikoflu saldırı: 1 ölü

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#İstanbul#Bahçelievler#Kalaşnikof
Bahçelievlerde kalaşnikoflu saldırı: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 16:34

Bahçelievler'de otomobiliyle caddede duran Bilal Diril, arkasından gelen başka araçtakilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kalaşnikof silahın kullanıldığı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre bir sokaktan caddeye iki araç peş peşe çıktı. Arkadan önden giden cip sokak başında durdu. Arkasından gelen beyaz renkli başka bir cip ise duran aracın yanına yaklaşarak şüpheli veya şüpheliler uzun namlulu silahlarla aracı taradı. Kurşunların hedefi olan cip sürücüsü Bilal Diril olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin silah sesini duymasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, olay yerinde inceleme çalışması yaptı.

Bahçelievlerde kalaşnikoflu saldırı: 1 ölü

KALAŞNİKOF KULLANMIŞLAR

Çalışmanın ardından Diril'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Araç çevresinde 12 adet KALAŞNİKOF mermi kovanı ve çok sayıda da 9 mm tabanca mermi kovanı bulundu. Polis ekipleri şimdi silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Bahçelievlerde kalaşnikoflu saldırı: 1 ölü

 SİLAHLI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokaktan caddeye giren iki cipten birinin durduğu, arkadan gelen cipin ise duran araca yaklaşarak silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği görülüyor. Olay sırasında duran cipten çıkan iki kişinin ise sokağa doğru koştuğu anlar kameraya yansıdı. Olay sonrası yaşananlar ve polis ekiplerinin inceleme çalışması yaptığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Bahçelievlerde kalaşnikoflu saldırı: 1 ölü

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#İstanbul#Bahçelievler#Kalaşnikof

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